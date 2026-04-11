الدبيبة يفتتح المقر الدائم لـ«تجمع الساحل والصحراء» في طرابلس

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، المقر الدائم لتجمع دول الساحل والصحراء في العاصمة طرابلس، وذلك عقب الانتهاء من أعمال صيانته وتطويره.

ويأتي هذا الافتتاح بعد استكمال عمليات إعادة التأهيل التي شملت تطوير المقر، في خطوة تعكس دعم ليبيا لتعزيز حضورها داخل الأطر الإقليمية.

ويُعد المقر الدائم لتجمع دول الساحل والصحراء في طرابلس أحد المقرات المهمة للتنسيق بين الدول الأعضاء، بما يسهم في دعم التعاون المشترك في الملفات السياسية والأمنية والتنموية.

وتجمع دول الساحل والصحراء يُعتبر من التكتلات الإقليمية التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة في مواجهة التحديات المشتركة، حيث يشكل وجود مقر دائم في طرابلس إضافة مهمة لمسار العمل الإقليمي المشترك.

رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، يفتتح المقر الدائم لتجمع دول الساحل والصحراء، في طرابلس بعد الانتهاء من أعمال صيانته وتطويره. تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في السبت، ١١ أبريل ٢٠٢٦