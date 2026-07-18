الدبيبة يعلن اعتماد «مشروعات تنموية» جديدة لبلدية زليتن

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، زاوية الفواتير السبعة بمدينة زليتن، وذلك بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وعدد من الوزراء وأعضاء المجلس البلدي ومشايخ المدينة وطلبة القرآن الكريم وأعيانها، ضمن برنامج زيارته إلى البلدية التي استضافت أعمال الاجتماع العادي الرابع لمجلس الوزراء لعام 2026.

وجاء افتتاح الزاوية ضمن جولة ميدانية أجراها رئيس الوزراء داخل المدينة، اطلع خلالها على مرافق المشروع وقاعاته التعليمية والخدمية، واستمع إلى عرض حول مكونات الزاوية ومراحل تنفيذها، إضافة إلى دورها في توفير بيئة تعليمية متكاملة لخدمة طلاب القرآن الكريم والعلوم الشرعية.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن المشروع يمثل تطويرًا لزاوية أولاد سليمان السبعة، التي تعد من أقدم المنارات العلمية في مدينة زليتن وليبيا، إذ يعود تاريخ تأسيسها إلى نحو 900 عام، وخرّجت آلاف الطلبة في مجالات العلوم الشرعية من مختلف مناطق البلاد، كما تمنح شهادة تعادل درجة البكالوريوس في الدراسات الشرعية.

وتقام الزاوية على مساحة تصل إلى نحو 14 ألف متر مربع، وتتكون من ثلاثة طوابق، وتضم مسجدًا بسعة تصل إلى 1000 مصلٍ، ومسجدًا مخصصًا للنساء بسعة 100 مصلية، إضافة إلى قاعات لتحفيظ القرآن الكريم تستوعب 2400 طالب، ومدرج بسعة 500 شخص، وقاعات للدراسة والاجتماعات، ومكتبة ورقية وإلكترونية، وسكن طلابي يضم 192 سريرًا، إلى جانب مرافق خدمية وساحة خارجية ومواقف للسيارات.

وفي سياق زيارته إلى زليتن، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اعتماد حزمة من المشاريع التنموية والخدمية لصالح البلدية، تشمل قطاعات الصحة والتعليم والأمن والمياه والطرق، إضافة إلى استكمال عدد من مشاريع التعليم العالي.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الإعلان جاء خلال لقاء الدبيبة مع أعيان وحكماء بلدية زليتن، على هامش انعقاد الاجتماع العادي الرابع لمجلس الوزراء لعام 2026، حيث جرى بحث احتياجات المدينة وأولوياتها التنموية والخدمية، والاستماع إلى مقترحات ممثليها بشأن المشاريع المطلوبة خلال المرحلة المقبلة.

وقال رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة إن انعقاد اجتماع مجلس الوزراء في زليتن يأتي ضمن توجه الحكومة للعمل من الميدان والاقتراب من المواطنين، مشيدًا بالتوافق بين مكونات المجلس البلدي الذي ساهم في تحديد أولويات المدينة واعتماد المشاريع المستهدفة.

وأكد الدبيبة إحالة المشاريع المعتمدة إلى الجهات التنفيذية المختصة، مع متابعة مراحل تنفيذها لضمان دخولها الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية قرب افتتاح مستشفى زليتن خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن أعمال التجهيز وصلت إلى مراحل متقدمة تمهيدًا لبدء تشغيله.

وخلال جولته في المدينة، افتتح الدبيبة مدرسة المنطرحة – عودة الحياة للتعليم الأساسي والثانوي، بحضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي زليتن وعدد من المسؤولين، ضمن مشاريع “عودة الحياة” التي تنفذها الحكومة بهدف تطوير قطاع التعليم وتحسين البنية التحتية للمرافق التعليمية.

وتضم المدرسة الجديدة 20 فصلًا دراسيًا، إلى جانب أربعة معامل علمية متخصصة في الكيمياء والفيزياء والأحياء والحاسوب، إضافة إلى مكاتب إدارية ومسرح وملعبين لكرة القدم الخماسية وكرة السلة، ومسطحات خضراء وساحة لتجمع الطلبة ومواقف للسيارات، بما يوفر بيئة تعليمية متكاملة للطلاب والمعلمين.

وتزامن افتتاح المدرسة مع انعقاد الاجتماع العادي الرابع لمجلس الوزراء لعام 2026 في زليتن، الذي ناقش عددًا من الملفات الحكومية والخدمية والتنموية، وتابع تنفيذ البرامج والمشاريع في مختلف القطاعات.

من جانبهم، عرض أعيان وحكماء زليتن أبرز احتياجات المدينة والمشروعات ذات الأولوية، مؤكدين أهمية تعزيز الخدمات الأساسية واستكمال مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم التنمية المحلية.

وثمن أعيان وحكماء المدينة اهتمام الحكومة بعقد اجتماع مجلس الوزراء في زليتن، مؤكدين دعمهم لتنفيذ المشاريع التنموية وتعزيز الاستقرار ومواصلة العمل المشترك لخدمة سكان البلدية.