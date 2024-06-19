«الدبيبة» يُقدم تعازيه لرئيس تشاد في ضحايا انفجار بإنجامينا

قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تعازيه للرئيس التشادي محمد إدريس ديبي في ضحايا حادث انفجار مخزن للذخيرة في معسكر الاحتياطي الإستراتيجي للجيش التشادي بالعاصمة إنجامينا.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه الدبيبة مساء اليوم، مع رئيس تشاد هنّأه فيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.

وأعرب الدبيبة عن تضامن الشعب الليبي مع شقيقه التشادي فيما أصابه، مشدداً على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

كما تطرق الطرفان خلال المكالمة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

يُشار إلى أن حريقا اندلع في مستودع ذخيرة تابع للجيش في العاصمة نجامينا أدى إلى سلسلة من الانفجارات، مساء الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.