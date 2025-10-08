الدبيبة يكرم المشاركين في قافلة الصمود بـ«وسام الوطن»

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء الأربعاء مجموعة من المواطنين الليبيين الذين شاركوا في قافلة الصمود على متن سفينة “عمر المختار”، المتجهة إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الأجنبية الذين رافقوا القافلة في مهمتها الإنسانية.

وفي كلمته خلال اللقاء، أعرب الدبيبة عن فخره واعتزازه بموقف المشاركين البطولي والإنساني، الذين جسّدوا التضامن الليبي الأصيل مع الشعب الفلسطيني ومعاناة أهالي غزة.

وأكد أن هذا الموقف سيُسجل في صفحات التاريخ الوطني كأحد المواقف المشرفة التي عبرت عن ضمير كل ليبي حر.

وأشار الدبيبة إلى أن الحكومة الليبية تابعت أوضاع المشاركين لحظة بلحظة، وعملت على تسخير علاقاتها واتصالاتها لضمان سلامتهم وعودتهم الآمنة، مضيفًا أن هذه المبادرة الإنسانية تعكس إيمان الليبيين بالحرية والعدالة ووقوفهم إلى جانب المظلومين.

وفي ختام اللقاء، كرم رئيس الحكومة المشاركين في القافلة ومنحهم “وسام الوطن” تقديرًا لشجاعتهم وموقفهم النبيل في دعم القضية الفلسطينية.

وأكد الدبيبة أن ليبيا ستظل دومًا نصيرًا ثابتًا للقضية الفلسطينية وداعمة لكل الجهود الإنسانية الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.