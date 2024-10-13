«الدبيبة» يكرّم البطل العالمي «أنس زقلم»

كرم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، البطل العالمي “أنس زقلم”، الفائز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للناشئين للقوة البدنية للمكفوفين بوزن 90 كغ، والتي أقيمت في كازاخستان.

وأشاد الدبيبة، “بالإنجاز الذي حققه “زقلم”، مؤكدًا “دعمه المستمر للبطل في مسيرته لتحقيق مزيد من الميداليات والإنجازات الدولية”، مجدداً “التزام الحكومة بتقديم الدعم لكل ذوي الاحتياجات الخاصة عامة والمكفوفين خاصة”.

من جانبه، عبر البطل عن شكره “للدبيبة” على هذا التكريم، معتبرًا إياه “تحفيزاً لمواصلة رفع علم ليبيا في المحافل الدولية”.

يذكر أن بطولة العالم للقوة البدنية للمكفوفين شهدت مشاركة 71 رياضيًا من تسع دول، من بينها كازاخستان، جورجيا، أوكرانيا، تركيا، مصر، لبنان، جمهورية التشيك، كينيا، وليبيا.

وكان حقق البطل “أنس زقلم” إنجازا تاريخيا لدولة ليبيا، حيث فاز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين في كازاخستان.