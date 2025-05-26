الدبيبة يلتقي أعيان غريان.. دعم كامل لتوحيد الجيش والشرطة وبسط الأمن

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وفدًا من مشايخ وأعيان مدينة غريان، بديوان رئاسة الوزراء، في لقاء خُصص للاستماع إلى مطالبهم وتأكيد دعمهم لجهود الدولة في تعزيز الأمن والاستقرار.

وخلال اللقاء، عبّر وفد المدينة عن دعمه الكامل لحكومة الوحدة الوطنية وخطواتها في توحيد مؤسسات الدولة، مؤكدين أن بسط هيبة الدولة لن يتحقق إلا عبر تمكين الجيش والشرطة من أداء مهامهما ومواجهة الفوضى والمجموعات الخارجة عن القانون.

وشدد الأعيان على ضرورة المضي نحو الاستقرار تمهيدًا لإجراء انتخابات شاملة وحرة، معربين عن ثقتهم في قدرة الحكومة على تجاوز التحديات وتحقيق تطلعات المواطنين.

من جانبه، ثمّن الدبيبة موقف أعيان غريان، مؤكدًا أن الحكومة عازمة على دعم المؤسستين الأمنية والعسكرية بكل السبل الممكنة، من أجل فرض الأمن وتعزيز الاستقرار في مختلف مناطق البلاد.