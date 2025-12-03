الدبيبة يلتقي المبعوثة الأممية ويؤكد التزام الحكومة بالمسار الديمقراطي

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيته، بمكتب رئيس الوزراء في ديوان مجلس الوزراء.

وقدمت تيته خلال اللقاء إحاطة حول جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ومبادراتها المتعلقة بالحوار المهيكل، والتي تركز على ثلاثة محاور أساسية: الحوكمة، والاقتصاد، والأمن والمصالحة الوطنية.

أكد رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة دعمه الكامل لتيته في أداء مهامها، مشدداً على أهمية تلبية تطلعات الشعب الليبي نحو التوجه مباشرة لإجراء الانتخابات دون أي مراحل انتقالية جديدة.

وأشار الدبيبة إلى أن الموقف الأخير للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات يؤكد أن القوانين الانتخابية تمثل العائق الرئيسي الذي أوقف تنظيم الانتخابات، وأن إصلاح هذا الخلل التشريعي يُعد خطوة حيوية لتمكين الليبيين من اختيار قيادتهم عبر صناديق الاقتراع.

واختتم اللقاء بالتأكيد على تعزيز التنسيق بين الحكومة والبعثة الأممية لدعم المبادرات المطروحة، والعمل على دفع المسار السياسي نحو انتخابات شفافة وشاملة.