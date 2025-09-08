الدبيبة يلتقي المجلس البلدي في هراوة لمتابعة المشاريع التنموية

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع المجلس البلدي المنتخب ببلدية هراوة، بحضور وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، وأمين عام ديوان مجلس الوزراء راشد أبوغفة، لمتابعة أوضاع البلديات والوقوف على احتياجاتها العاجلة وأولوياتها التنموية.

وناقش الاجتماع استكمال المشاريع المتوقفة في البلدية، لا سيما مشاريع الطرق، إلى جانب صيانة وإنشاء مدارس جديدة، بهدف تحسين البنية التحتية وتوفير بيئة تعليمية أفضل للطلبة.

وشدد الدبيبة على أهمية تفعيل دور المجلس البلدي وتمكينه من أداء مهامه على الوجه الأمثل، مؤكداً أن البلديات هي الحلقة الأقرب للمواطن، وأن نجاحها ينعكس مباشرة على مستوى الخدمات الأساسية.

واختتم الاجتماع بتوجيه رئيس الوزراء للوزراء والجهات الحكومية المختصة لتسهيل عمل المجلس البلدي وتقديم الدعم الكامل له، لضمان استجابة سريعة لمتطلبات واحتياجات الأهالي.