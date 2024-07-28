«الدبيبة» يلتقي برئيس جهاز تنفيذ وإدارة طريق «امساعد- رأس جدير»

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في اجتماع بمكتبه مساء اليوم، مع جهاز تنفيذ وإدارة طريق امساعد رأس جدير، تفعيل اتفاقية تنفيذ طريق (امساعد – رأس_جدير)، البالغ طوله 1700 كيلومترا، والموقعة مع إيطاليا.

واطلع الدبيبة، خلال الاجتماع، على الموقف العام للمشروع والنتائج التي توصلت إليها اللجان المشتركة من الجانبين الليبي والإيطالي في التقدم الحاصل في إجراءات التعاقدات مع الشركات الإيطالية الخاصة بالتنفيذ.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة دراسة العوائق التي قد تواجه تنفيذ المشروع بهدف إطلاقه في أسرع وقت ممكن، خاصة وأن الحكومة الإيطالية ستتحمل كامل تكاليف إنشاء هذا الطريق الاستراتيجي، موضحا ضرورة إنجاز المشروع في أقرب وقت لما له من أهمية استراتيجية لليبيا.

يشار إلى أن ليبيا وقعت عام 2008 مع إيطاليا، معاهدة صداقة وشراكة تشمل صيانة الطريق الساحلي من غرب ليبيا إلى شرقها، بالإضافة إلى التزام إيطاليا بإنجاز مشاريع سكنية، وتقديم منح دراسية للطلبة الليبيين في الجامعات الإيطالية، وتشجيع الشركات الإيطالية على دخول السوق الليبية.