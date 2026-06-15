الدبيبة يلتقي «رئيس وزراء النيجر» في طرابلس

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس، رئيس وزراء جمهورية النيجر علي الأمين زين والوفد المرافق له، في لقاء رسمي جرى داخل مقر رئاسة الحكومة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

ويأتي الاستقبال في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وجمهورية النيجر، وفتح مسارات تعاون أوسع بين الجانبين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسط توجه متصاعد لتطوير الشراكات الإقليمية بين البلدين.

هذا وتشهد طرابلس في الفترة الأخيرة حراكًا دبلوماسيًا متزايدًا، يعكس رغبة الحكومة في توسيع التعاون مع دول الجوار الأفريقي، خاصة في ملفات التنسيق السياسي والاقتصادي والأمني، إضافة إلى قضايا الهجرة والحدود.

العلاقات بين ليبيا والنيجر ترتبط بسياق تاريخي وجغرافي ممتد، نظراً لكون البلدين ضمن محيط الساحل والصحراء، حيث تمثل قضايا الاستقرار والتنمية المشتركة محورًا أساسيًا في أي لقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين.