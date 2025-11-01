الدبيبة يلتقي مدير أمن مصراتة لبحث الأوضاع وتعزيز التنسيق بين الأجهزة

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، خلال اجتماع مع مدير مديرية أمن مصراتة اللواء علي الضراط، الأوضاع الأمنية داخل المدينة وسير عمل الأجهزة الأمنية في تنفيذ مهامها اليومية.

واستعرض اللواء الضراط خلال الاجتماع الخطط الأمنية الموضوعة لتأمين المرافق الحيوية ومتابعة الانضباط داخل المدينة، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لمكافحة الجريمة وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة.

وشدد الدبيبة على ضرورة استمرار الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار داخل مدينة مصراتة، ودعم منتسبي المديرية بالإمكانيات اللازمة لأداء واجبهم على أكمل وجه، مؤكداً أن أمن المواطن أولوية لا مساومة عليها.