الدبيبة يلتقي «مشايخ الزوايا» في طرابلس لبحث القضايا الدينية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بديوان مجلس الوزراء، عددًا من مشايخ الزوايا بطرابلس الكبرى، في لقاء تناول القضايا الدينية والاجتماعية بالعاصمة.

وتم خلال اللقاء مناقشة الاستعدادات الجارية للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وسبل دعم وتعزيز الأنشطة الدينية والاجتماعية المرتبطة بهذه المناسبة، التي تحظى باهتمام واسع من مختلف شرائح المجتمع.

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات الخدمية المرتبطة باحتياجات السكان، حيث وجه الدبيبة الأجهزة المختصة وشركة الخدمات العامة بمتابعة أوضاع المقابر وصيانتها وتنظيفها وتوفير الخدمات اللازمة، مع دراسة تخصيص قطعة أرض في منطقة طريق المطار لتكون مقبرة مركزية.