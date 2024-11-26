«الدبيبة» يلزم الجهات الحكومية بمباشرة الجرد وإعداد التقارير المالية السنوية

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قرارا يلزم الجهات الحكومية بمباشرة الجرد السنوي، والتسويات المالية واقفال الحسابات والميزانية، وإعداد التقارير المالية السنوية لعام 2024 وتقديمها قبل نهاية العام.

ونص القرار أنه، إلى “رؤساء ومدراء الهيئات والمصالح والأجهزة والمؤسسات والمراكز والشركات التابعة للوزارات ومجلس الوزراء:



عملا بأحكام قانون النظام المالي للدولة ولوائحه وتعديلاتها ، والخطوات التي تستوجب منكم اتخاذها قبل نهاية العام الحالي (2024 م ) . فإن تعليمات رئيس الوزراء تقتضي منكم اتخاذ الإجراءات التالية:

1 مباشرة إجراءات الجرد السنوي للأصول الثابتة والموجودات المقيدة لديكم للعام ( 2024 م ) وإحالة صورة منه إلى وزارة المالية وديوان المحاسبة في موعد . ) أقصاه ( 2025/01/31 م

2 إعداد التسويات المالية وإقفال الحسابات الختامية والميزانيات العمومية عن العام المالي ( 2024 م ) وإحالتها إلى وزارة المالية وديوان المحاسبة .

3- إعداد تقارير الإيرادات والمصروفات عن العام المالي ( 2024 م ) وإحالتها لوزارة المالية جهة الاختصاص.

وبموجب هذا الكتاب تتولى إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء متابعة ما ورد

أعلاه وإعداد تقرير بالخصوص .