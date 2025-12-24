وصول الفريق الحكومي إلى أنقرة لمتابعة تحقيقات حادث وفاة «الحداد» ومرافقيه

أعلنت السفارة الليبية في تركيا وصول وفد حكومي من طرابلس إلى العاصمة أنقرة، لمتابعة تطورات حادثة سقوط الطائرة التي كانت تقلّ رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد وعدداً من مرافقيه.

وأوضحت السفارة أن الجانب الليبي اتفق مع السلطات التركية على تحديد نقطة اتصال مباشرة بين الجانبين، بهدف تنسيق العمل ومباشرة التحقيقات فوراً من موقع الحادثة، بما يضمن سرعة الوصول إلى الحقائق وكشف ملابسات الفاجعة.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الثلاثاء، في منشور رسمي على صفحته بموقع فيسبوك، نبأ وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، إثر حادث أليم تعرّضت له طائرة خاصة كانت تقلّه ومرافقيه أثناء عودتهم من رحلة رسمية من مدينة أنقرة التركية إلى العاصمة طرابلس.

وأكد رئيس الحكومة أن الحادث أسفر عن وفاة كل من:

الفريق أول ركن محمد الحداد – رئيس الأركان العامة للجيش الليبي

الفريق ركن الفيتوري غريبيل – رئيس أركان القوات البرية

العميد محمود القطيوي – مدير جهاز التصنيع العسكري

الأستاذ محمد العصاوي دياب – مستشار رئيس الأركان العامة

الأستاذ محمد عمر أحمد محجوب – المصور بمكتب إعلام رئاسة الأركان العامة

ووصف رئيس الحكومة الحادث بأنه مصاب جلل وخسارة كبيرة للوطن وللمؤسسة العسكرية ولجميع أبناء الشعب الليبي، مشيرًا إلى أن الراحلين كانوا مثالًا في الإخلاص والانضباط والمسؤولية والالتزام الوطني، وقدموا خدمات جليلة لبلادهم.