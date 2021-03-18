«الدبيبة» ينعى ضحايا انفجار لغم بعين زارة في طرابلس

تقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ‏بخالص التعازي والمواساة لآل “عقيل” في وفاة ابنهم عبد المهيمن، وإصابة محمد وأحمد، جراء انفجار لغم بمنطقة عين زارة في طرابلس.

وأعلن الدبيبة أنه يتابع حالة المصابين بشكل مباشر وسيتخذ كافة الإجراءات للاهتمام بهم وبأسرهم.

كما طالب رئيس الحكومة من وزير الداخلية بمتابعة القضية وإعادة تقييم مدى وجود ألغام أخرى في المنطقة.

خالص التعازي والمواساة لآل "عقيل" في وفاة ابنهم "عبدالمهيمن" وإصابة "محمد" و "أحمد" جراء انفجار لغم بمنطقة عين زارة.

أتابع حالة المصابين بشكل مباشر وسأتخذ كافة الإجراءات للاهتمام بهم وبأسرهم، كما طلبت من وزير الداخلية متابعة القضية وإعادة تقييم مدى وجود ألغام أخرى في المنطقة. — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) March 18, 2021

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، وفاة الطفل عبد المهيمن عقيل البالغ من العمر 14عاماً، وإصابة اثنين آخرين في انفجار لغم بمنطقة عين زارة في طرابلس.

وفاة الطفل (عبد المهيمن عقيل )العمر 14 واصابة اثنين اخرين بإنفجار لغم بمنطقة عين زارة – اربعة شوارع عليوي تم النشر بواسطة ‏جهاز الإسعاف والطوارئ‏ في الخميس، ١٨ مارس ٢٠٢١