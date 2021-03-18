«الدبيبة» ينعى ضحايا انفجار لغم بعين زارة في طرابلس

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 18 مارس 2021 - 23:19 | آخر تحديث: 18 مارس 2021 - 23:24 نُشر: الخميس، 18 مارس 2021 - 23:19
ليبيا
سكاي نيوز
طالب "الدبيبة" وزير الداخلية بمتابعة القضية وإعادة تقييم مدى وجود ألغام أخرى

تقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ‏بخالص التعازي والمواساة لآل “عقيل” في وفاة ابنهم عبد المهيمن، وإصابة محمد وأحمد، جراء انفجار لغم بمنطقة عين زارة في طرابلس.

وأعلن الدبيبة أنه يتابع حالة المصابين بشكل مباشر وسيتخذ كافة الإجراءات للاهتمام بهم وبأسرهم.

كما طالب رئيس الحكومة من وزير الداخلية بمتابعة القضية وإعادة تقييم مدى وجود ألغام أخرى في المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، وفاة الطفل عبد المهيمن عقيل البالغ من العمر 14عاماً، وإصابة اثنين آخرين في انفجار لغم بمنطقة عين زارة في طرابلس.

وفاة الطفل (عبد المهيمن عقيل )العمر 14 واصابة اثنين اخرين بإنفجار لغم بمنطقة عين زارة – اربعة شوارع عليوي

تم النشر بواسطة ‏جهاز الإسعاف والطوارئ‏ في الخميس، ١٨ مارس ٢٠٢١
آخر تحديث: 18 مارس 2021 - 23:24
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