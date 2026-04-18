الدبيبة ينعى مدير «دار الوفاء للعجزة والمسنين»: لمسنا فيه نبل الرسالة

قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، تعازيه ومواساته إلى إدارة دار الوفاء للعجزة والمسنين، في وفاة مديرها الراحل إدريس غيث، الذي وافته المنية بعد مسيرة وُصفت بالإنسانية والمهنية في خدمة كبار السن داخل الدار.

وفي منشور عبر حسابه الرسمي، عبّر الدبيبة عن حزنه لرحيل الفقيد، مشيرًا إلى أنه كان من الشخصيات التي عُرفت بالإخلاص والتفاني في رعاية النزلاء من الآباء والأمهات داخل دار الوفاء، مؤكدًا أن عمله الإنساني ترك أثرًا واضحًا في محيطه الاجتماعي والمهني.

وأوضح رئيس الحكومة أنه جمعته بالراحل عدة لقاءات، لمس خلالها ما وصفه بـ“صدق الالتزام ونُبل الرسالة”، معتبرًا أنه كان نموذجًا للعطاء الإنساني وتجسيدًا حيًا لقيم الوفاء والعمل الاجتماعي المسؤول.

وأضاف الدبيبة أن الفقيد مثّل رمزًا للعطاء في مجال رعاية كبار السن، وهو القطاع الذي يحمل أبعادًا إنسانية حساسة تتطلب قدرًا عاليًا من المسؤولية والرحمة والالتزام.

وختم رئيس حكومة الوحدة الوطنية منشوره بالدعاء للفقيد، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وزملاءه جميل الصبر والسلوان.

هذا وتُعد دور رعاية المسنين من المؤسسات الاجتماعية الأساسية في ليبيا، حيث تواجه تحديات تتعلق بالإمكانات والموارد، فيما يبرز دور العاملين فيها كجزء محوري من منظومة الرعاية الاجتماعية، خاصة في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.