الدبيبة يوجه بإدخال قرار تكليف رئيس جهاز المخابرات الجديد حيز التنفيذ الفوري

أصدر رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية تعليمات مشددة إلى كافة الوزارات والهيئات والمصالح والمراكز والشركات العامة التابعة للحكومة، بضرورة المباشرة الفورية في تنفيذ قرار المجلس الرئاسي القاضي بتعيين قيادة جديدة لجهاز المخابرات الليبية، معلناً بذلك دخوله الدورة المستندية الرسمية بكافة مفاصل الدولة التنفيذية.

وجاء ذلك عبر خطابات رسمية أحالها وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد عمر بن غلبون، أشار فيها إلى تلقي ديوان مجلس الوزراء كتاباً رسمياً من رئيس جهاز المخابرات الليبية بتاريخ 30 يونيو، يتضمن قرار المجلس الرئاسي رقم (9) لسنة 2026 المعني بتكليف عبد المجيد إبراهيم عبد الكريم مليقطة رئيساً للجهاز، وقرار المجلس الرئاسي رقم (8) لسنة 2026 القاضي بإعفاء رئيس الجهاز السابق حسين محمد العائب.

وأشار التعميم إلى إحالة مجلس الوزراء كافة الوزراء والمسؤولين التنفيذيين ورؤساء الشركات والهيئات بوضع القرار موضع التنفيذ والاعتراف الكامل بتبعية الجهاز للقيادة الجديدة في شتى المعاملات الإدارية والمالية والأمنية ذات الصلة.