«الدبيبة» يُؤكد التزام الحكومة بسياسات مصرف ليبيا المركزي

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، التزام الحكومة الكامل بسياسات مصرف ليبيا المركزي النقدية للحفاظ على قيمة الدينار الليبي وتوازن الاقتصاد، والعمل مع المؤسسات من أجل ذلك.



جاء ذلك في كلمة له، خلال اجتماع مجلس الوزراء التاسع لعام 2023، بحضور وزراء حكومة الوحدة الوطنية.

وأفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية، بأن الاجتماع الذي عُقِد بمدينة غريان، بحث عددا من الملفات السياسية والخدمية.

وأشار الدبيبة إلى وجود إنفاق موازٍ تجاوز 15 مليار دينار ساهم في ارتفاع سعر صرف الدولار، موضحا أن هذا الإنفاق لم يخضع لأي جهة رقابية محلية أو دولية.

وأكد رئيس الحكومة أن مشاريع عودة الحياة مستمرة في كامل التراب الليبي، وعلى رأسها مشاريع قطاع التعليم، مؤكداً أنه لن تكون هناك مدرسة من الصفيح في البلاد بعد اليوم، حسب وصفه.

كما أكد الدبيبة التزام الحكومة بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، وتنفيذ رغبة الليبيين في الذهاب نحو انتخابات نزيهة وفق قوانين عادلة وقابلة للتطبيق.

هذا وجدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية خلال كلمته في الاجتماع، موقف ليبيا الثابت والرافض لعدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، معلنا تخصيص مبلغ 50 مليون دولار كمساعدات إنسانية لأهالي قطاع غزة.

الدبيبة يترأس اجتماع مجلس الوزراء العادي التاسع لعام 2023 #الآن | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة يترأس اجتماع مجلس الوزراء العادي التاسع لعام 2023، المنعقد بمدينة #غريان. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الخميس، ٩ نوفمبر ٢٠٢٣