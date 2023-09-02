«الدبيبة» يُتابع الأوضاع الأمنية في مصراتة

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم السبت، رفقة وزير المواصلات محمد الشهوبي، مساء اليوم السبت، اجتماعا موسعا لمتابعة، الأوضاع الأمنية ببلدية مصراتة.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لبسط الأمن داخل بلدية مصراتة وكافة البلديات، موجها بإنشاء غرفة أمنية لغرض توحيد الجهود داخل نطاق البلدية وتعميم النموذج على سائر البلديات مستقبلا.

كما شدد الدبيبة على أهمية ترتيب الجهود والتنسيق بين الأجهزة الأمنية لتفادي وقوع أي خروقات أمنية، واعتماد خطة مشتركة بين الأجهزة الأمنية لتطبيقها على نطاق البلدية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.

وحضر الاجتماع مدير مديرية أمن مصراتة، وعميد وأعضاء البلدية، ورئيس أعيان وحكماء المدينة، وعدد من ممثلي الأجهزة الأمنية والضبطية والقوات العسكرية داخل نطاق البلدية.