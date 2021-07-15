«الدبيبة» يُتابع خطوات توحيد منظومة الامتحانات بكافة أنحاء ليبيا

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الخميس، مع وزير التربية والتعليم موسى المقريف، بالمركز العام لتدريب المعلمين، في الاجتماع الخاص بمديري مراكز الامتحانات بالبلديات

وتم خلال الاجتماع توحيد منظومة الامتحانات لكافة المراحل التعليمية بعد سنوات من الانقسام في هذا القطاع.

وأكد رئيس الحكومة في كلمة له، بأن توحيد منظومة الامتحانات بعد 7 سنوات من امتحانات مختلفة داخل بلاد واحدة، خاصة في الشهادتين الإعدادية والثانوية خطوة إيجابية، مشيراً إلى أن الاهتمام بالتعليم هو أحد الأهداف الأساسية لحكومة الوحدة الوطنية.

كما تقدم الدبيبة بالشكر لكل المعلمين والإداريين العاملين بالقطاع على جهودهم الاستثنائية لإستكمال العام الدراسي، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.