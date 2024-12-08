«الدبيبة» يُجري زيارة ميدانية إلى مدينة غريان

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، زيارة ميدانية إلى مدينة غريان لتفقد الأضرار الناتجة عن المنخفض الجوي الذي تعرضت له المنطقة.



ونقل المكتب الإعلامي بالحكومة عن الدبيبة تأكيده في كلمة له، التزام الحكومة بتوفير الإمكانات اللاّزمة لدعم بلدية غريان، معلناً تخصيص أموال من وزارة الحكم المحلي لإجراء أعمال الصيانة الضرورية للمرافق الحكومية المتضررة.

كما وقع الدبيبة على قراري ترفيع المركز الصحي أبوزيان ومستشفى القواسم القروي، مع التأكيد على تجهيزهما بالمعدات اللازمة، وأقر حزمة إجراءات لدعم قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز إمكانيات هيئة السلامة الوطنية في المدينة.

وفيما يخص مستشفى المدينة، قدم مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، إبراهيم تاكيته، إحاطة تفصيلية حول سير أعمال صيانة مستشفى غريان، موضحا أن الشركة المنفذة باشرت العمل، مع ضمان استمرار المستشفى في تقديم خدماته دون توقف طوال فترة الصيانة.

بدوره قدم المجلس البلدي إحاطة شاملة حول الأوضاع الحالية، بما في ذلك الأضرار التي طالت البنية التحتية والمرافق الحيوية، جراء الأمطار الأخيرة.

ورافق رئيس الوزراء في زيارته، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المكلف، ووزراء المواصلات والحكم المحلي والشؤون الاجتماعية، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، وعدد من مسؤولي القطاعات.