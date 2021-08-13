«الدبيبة» يُعلن عن تخصيص مبالغ مالية لدعم الزواج والمشاريع الشبابية

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء الخميس، رفقة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وعدد من الوزراء في احتفالية اليوم الدولي للشباب الذي نظّمته وزارة الشباب بمسرح مدينة لبدة الأثري بمدينة الخمس.

وألقى الدبيبة خلال الاحتفال كلمة، أكد فيها أن الهدف من هذا الاحتفال هو إثارة القضايا المتعلقة بالشباب وليس حفلاً، لاستعراض الخطب النمطية التي لا تلامس فعلا دور الشباب ولا رسالته ولا مسؤولياته.

وأوضح رئيس الحكومة أن مشاركته بالاحتفال ليس تعاطفاً؛ “بل إيمانا بقدراتكم وإمكانياتكم كشركاء أساسيين في رسم السياسات وصناعة المستقبل وتوقعا لجاهزيتكم التامة لاستلام زمام المبادرة وقيادة الحراك الوطني وتوجيه دفة التغيير وتبنى مبادراتكم ومشاريعكم الإبداعية المبتكرة من أجل تنظيم الجهود وتوظيف الإمكانيات وتطوير القدرات وإشراك اكبر عدد ممكن من الشباب في كافة المجالات”.

وأعلن الدبيبة عن جملة من القرارات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز دور الشباب أهمها، إنشاء المجلس الوطني للشباب والإعلان عن (اليوم الوطني للشباب) وتنظيم آلية رعاية وتمكين الشباب كأول تشريع في ليبيا يُعنى بالشباب منذ دولة الاستقلال، وأيضا التصدي للتحديات المتمثلة في قلة فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة والعزوف عن الزواج وتوفير أراضي سكنية للشباب والبدء في برامج الإقراض الاقتصادي، وخلق فرص عمل حقيقية لهم خارج الموازنة العامة.

كما أعلن رئيس الحكومة عن تفعيل صندوق دعم الزواج ونقل تبعيته لوزارة الشباب (عبر دعم 50 ألف زيجة)، وكذلك مشروع مراكز الأنشطة الشبابية متعددة الأغراض من خلال تطوير وتجهيز بيوت الشباب بكل المناطق الليبية وتوظيفها لإقامة برامج تدريب القيادات الشابة وتعزيز مشاركتهم السياسية لدعم تحول ليبيا الديمقراطي وإنجاح الانتخابات.

وخلال كلمته، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن تخصيص الحكومة مبلغ مليار دينار ليبي لدعم صندوق الزواج، وتخصيص مبلغ مليار و700 مليون دينار للقروض السكنية للشباب من خلال المصرف العقاري وقروض لتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة.

وأكد الدبيبة أن الحكومة ستعقد الاثنين القادم اجتماعا مشتركا مع المصرف المركزي والمصارف التجارية لاستحداث صندوق لدعم المشاريع الشبابية بمبلغ يُُقدر بـ12 مليار.

ودعا الدبيبة في كلمته الشباب إلى التوجه للعمل والبناء، مؤكدا أن الدولة ستقيم وتؤسس المشاريع والشركات التي سيعمل بها الشباب عماد المستقبل.

وقال الدبيبة موجها حديثه للشباب: “حياتكم تهمنا ومعيشتكم تهمنا سنوات الاقتتال والدمار التي عشناها لا نريدكم أن تعيشوها لا نريدكم أن تكونوا وقودها لا يمكن أن نسمح بحرب جديدة.. أنتم أولادنا نريدكم أن تعيشوا حياة كريمة وأن تتمتعوا بخيراتكم”.