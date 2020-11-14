الدفاع الأذربيجانية: أذربيجان وأرمينيا تبادل جثث الجنود في «شوشة»

أذربيجان وأرمينيا، تبادلت جثث الجنود الذين قضوا في الاشتباكات الدائرة حول مدينة شوشة بإقليم “قره باغ”.

وأكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، اليوم السبت، بأن الجنود الروس المتواجدين في الإقليم، أعادوا جثث الجنود الأرمن، الباقية في ساحة المعركة، لأرمينيا.

وحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن البيان أن أذربيجان تسلمت 6 جثث لشهدائها الذين سقطوا في المعارك.

وفي 29 أكتوبر الماضي، أعادت أذربيجان، جثث 30 عسكريا أرمينيا إلى بلادهم، قتلوا خلال الاشتباكات بين البلدين.

واحتلت القوات الأرمينية مدينة شوشة في 8 مايو 1992، فيما نجح الجيش الأذربيجاني في تحريرها في 8 نوفمبر الجاري.

والإثنين الماض ، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في “قره باغ”، مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.

وعقب الإعلان الروسي، قال علييف، إن “الاتفاق بمثابة نصر لبلاده”، مشددا على أن “الانتصارات التي حققها الجيش، أجبرت رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على قبول الاتفاق مكرها”.

وبين علييف، أن الاتفاق ينص على استعادة أذربيجان السيطرة على 3 محافظات تحتلها أرمينيا، خلال فترة زمنية محددة، وهي كلبجار حتى 15 نوفمبر الجاري، وأغدام حتى 20 من الشهر نفسه، ولاتشين حتى 1 ديسمبر المقبل.

بدوره، علق باشينيان على الاتفاق بقوله: “لم يكن لدي خيار إلا التوقيع، والقرار الذي اتخذته يستند إلى تقييم أشخاص على علم بالواقع العسكري على الأرض”.