الدفاع التركية تُؤكد على ضرورة انسحاب أرمينيا من الأراضي الأذربيجانية

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، على “ضرورة انسحاب أرمينيا من الأراضي الأذربيجانية المحتلة”.

وأفادت وزارة الدفاع التركية، في بيان، بأن أكار اتصل اليوم الاثنين بشويغو، حيث تم خلال المكالمة “تبادل الآراء حول اعتداءات أرمينيا على أذربيجان”.

وأكد أكار خلال الاتصال، “أن على أرمينيا، التي شنت هجوما على السكان المدنيين وخرقت نظام وقف إطلاق النار، أن توقف اعتداءاتها وتنسحب من الأراضي المحتلة”.

وأشار أكار إلى أن “أذربيجان لا يمكنها انتظار 30 عاما أخرى”، مؤكدا دعم تركيا لأذربيجان في تحركها لـ”استعادة السيطرة على أراضيها”.

وفي 27 سبتمبر الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم “قره باغ”، ردا على هجوم للجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وضمن هذه العملية تمكن الجيش الأذربيجاني من تحرير مدينة جبرائيل وبلدة هدروت وأكثر من 30 قرية من الاحتلال الأرميني.