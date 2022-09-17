الدفاع الروسية تُعلن مقتل مئات الجنود الأوكرانيين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن إحباط محاولات القوات الأوكرانية التقدم باتجاه خيرسون، وأكدت مقتل 120 جنديا أوكرانيا خلال التصدي للهجوم.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الوزارة قولها، إن القوات الأوكرانية قامت بمحاولة فاشلة للتقدم باتجاه منطقة برافدينو بمقاطعة خيرسون، وخلال التصدي لها تم القضاء على أكثر من 120 جنديا أوكرانيا وتدمير 7 دبابات و13 عربة قتال مشاة.

وفي مقاطعة خاركوف استهدفت القوات الروسية مراكز الانتشار المؤقتة لكتيبة “كراكن” واللواء 92 الميكانيكي واللواء 81 المحمول، وتم القضاء على أكثر من 50 عنصرا، وتدمير أكثر من 10 آليات عسكرية.

كذلك تم توجيه ضربات مركزة على المواقع القتالية التابعة للواء المشاة الميكانيكي 58 و93 بالقرب من دونيتسك، حيث أسفرت هذه الضربات عن مقتل أكثر من 230 جنديا أوكرانيا وتدمير 10 دبابات و23 عربة قتال مصفحة.

ودمرت القوات الروسية 4 مستودعات للصواريخ والمدفعية والذخائر في مقاطعة خاركوف ودونيتسك ومنطقة زابوروجيه.

وأسقط الدفاع الجوي الروسي 8 طائرات أوكرانية بدون طيار في مناطق مختلفة من دونيتسك، كما تم اعتراض وتدمير 25 قذيفة من أنظمة “هيمارس” و”أولخا” في مقاطعة خيرسون ونوفويا كاخوفكا، بحسب الوزارة.