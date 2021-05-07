الدوحة تُطالب باتفاق على صيغة حوار بين إيران ودول الخليج

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن دول الخليج العربية وإيران في حاجة للاتفاق على صيغة لتبديد بواعث القلق وتخفيف حدة التوتر في المنطقة.

ورحب الشيخ محمد أيضا بالخطوات التي تتخذها تركيا لرأب الصدع في العلاقات مع السعودية ومصر وحث البلدين العربيين على مواصلة التواصل مع أنقرة.

وفي حديث لوكالة “رويترز”، قال الوزير: “المنطقة في حاجة للشعور ببعض الاستقرار وفي حاجة إلى أن يسعى كل اللاعبين في المنطقة من أجل حوار لتخفيف حدة كل هذه التوترات”.

وأضاف: “أنا واثق أنه إذا جلست كل هذه الأطراف معا فسيكون لهذا الأمر أثر كبير على الاستقرار الإقليمي”.

هذا وأجرى مسؤولون سعوديون وإيرانيون محادثات الشهر الماضي في العراق تستهدف تخفيف حدة التوتر، في حين تحاول الولايات المتحدة وطهران إحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018.