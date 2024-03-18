الدوري الفرنسي: «هاتريك» لمبابي في فوز ساحق على مونبلييه

قاد النجم كيليان مبابي فريقه باريس سان جرمان حامل اللقب إلى فوز ساحق على حساب مضيفه مونبلييه 6-2 الأحد بعد أن أحرز ثلاثية “هاتريك” وتمريرة حاسمة، ذلك ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وشارك مبابي أساسيا في المواجهة التي سجّل فيها ثلاثية (22 و50 و63) رافعا رصيده إلى 24 هدفا في صدارة هدّافي “ليغ 1” فيما أضاف البرتغالي فيتينيا (14) والكوري الجنوبي لي كانغ-إن (53) والبرتغالي نونو مينديش (89) أهداف فريقهم الثلاثة الأخرى. وسجّل للخاسر هدفيه أرنو نوردين (30) وتيجي سافانييه (45+2 ركلة جزاء).

ورفع سان جرمان رصيده في صدارة الترتيب إلى 59 بفارق شاسع هو 12 نقطة عن بريست الثاني.

وكان المدرب الإسباني لويس أنريكي عمد في الآونة الاخيرة إلى عدم الزجّ بنجمه مبابي أساسيا في العديد من المباريات وذلك استعدادا لرحيله في نهاية الموسم.

إلا أنّ الأخير كان أساسيا أيضا خلال اللقاء الذي فاز به سان جرمان على نيس (3-1) وضمن من خلاله التأهل إلى نصف نهائي كأس فرنسا.

وقال إنريكي بعد المباراة “مبابي كان استثنائيا. نحن بحاجة إلى الاستفادة القصوى من وجوده، بقدر ما نستطيع، وعندما لا نتمكن من الاستمتاع بوجوده، سيتعين علينا رفع مستوانا”.