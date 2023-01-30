الدوكالي: ستكون من أولوياتنا تكوين مجلس بلدي قوي في غريان

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية انطلاق الحملة الانتخابية للقوائم المترشحة لانتخابات المجلس البلدي غريان، ابتداء من يوم الاثنين الموافق 9 يناير الجاري، فيما سيستمر تسجيل المراقبين ووكلاء القوائم المرشحة والإعلامين حتى 31 يناير الجاري.

وحددت اللجنة أن يكون يوم الصمت الانتخابي في بلدية غريان يوم الجمعة الموافق 03 فبراير المقبل، والاقتراع سيكون في اليوم الذي بعده وهو 04 فبراير، وذلك بعد أن تأخر هذا الاستحقاق الانتخابي لمدة تجاوزت 4 سنوات.

وفي هذا الصدد، تقدمت قائمة السنبلة برئاسة عادل محمد الدوكالي، للترشح في انتخابات المجلس البلدي غريان تحت الشعار الانتخابي (نحمل الأمان لترجع المكانة).

وفي تصريح صحفي أُرسل لشبكة “عين ليبيا”، طمأن رئيس القائمة عادل محمد الدوكالي، ناخبينهم وداعمينهم بأنهم قد باشروا منذ مدة في الدعاية والحملة الانتخابية، مؤكداً أن حظوظهم وافرة بفضل الله أولا ثم بفضل توليفة هذه القائمة المعتمدة أساساً على السيرة العطرة والنزاهة والخبرة التراكمية لأعضائها.

وأوضح الدوكالي أن برنامجهم الانتخابي يتلخص فيما يلي:

وضع الأسس والاستراتيجيات للحفاظ على نظافة المدينة وتحسين مداخلها

إنشاء مجلس بلدي بالبلدية

رفع مستوى التخطيط والتطوير والعمل على إتمام المخططات السابقة

تعزيز دور البلدية في دعم السلم الأهلي وتفعيل الأجهزة الأمنية والشرطية بها

دعم كافة الأنشطة الرياضية والثقافية

الاستفادة من المجمع الصناعي الرابطة

إيجاد الحلول العملية للمشاكل المرورية ونقاط تجمع مياه الأمطار

إبراز المكانة الثقافية والتراثية لغريان

الاستفادة من المشاريع الزراعية المتوقفة والمساحات الشاسعة القابلة للزراعة كمصدر إيراد للبلدية والقيام بعمليات تشجير واسعة

عمل منتزهات خضراء كمتنفس للعائلات والأطفال

هذا وتعهد الدوكالي في حال فوزهم قائمتهم بأنه ستكون من أولوياتهم تكوين مجلس بلدي قوي من خلال إداراته ومكاتبه يمكن من خلاله القيام بأعمال ضرورية وملحة، وستكون البداية بإصلاح بعض المختنقات المرورية وإتمام مشاريع توصيل مياه الشرب للمناطق المحتاجة كالرابطة وغوط الريح وبعض المناطق الداخلية الأخرى، وكذلك تحسين الأداء المصرفي بالمصارف العاملة داخل البلدية، والإسراع في تنفيذ عقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي.