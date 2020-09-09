الدولية للهجرة: خفر السواحل الليبي يعيد 76 طالب لجوء من عرض البحر

بينهم 4 سيدات وطفلان وفق منظمة الهجرة الدولية.

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأربعاء، أن خفر السواحل الليبي أعاد من عرض البحر 76 طالب لجوء.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن بعثة المنظمة في ليبيا، عبر بيان على “تويتر”: “الليلة الماضية، أعاد حرس الحدود 76 طالب لجوء إلى ليبيا، بينهم 4 سيدات وطفلان”.

وأضافت أن طواقمها كانت موجودة عند نقطة نزول هؤلاء المهاجرين بالساحل الليبي؛ لتقديم المساعدة الأولية اللازمة لهم، بما في ذلك الماء والطعام.

ولم تقدم البعثة أي تفاصيل أخرى عن جنسية المهاجرين، أو وضعهم الصحي.

ولفتت إلى أن حرس الحدود الليبي أعاد نحو 8 آلاف مهاجر غير نظامي من داخل البحر المتوسط إلى شواطئ البلاد منذ بداية 2020.

وبسبب الاضطرابات الداخلية التي تشهدها البلاد، أصبحت ليبيا خلال الأعوام الأخيرة، نقطة العبور الأكثر أهمية إلى أوروبا، لمهاجرين أفارقة غير نظاميين، يفرون هربا من الفقر والصراعات في بلادهم.