«الدّبيبة» يتابع جهود شركة الخدمات العامة في المناطق المنكوبة

تابع رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” أمس الأحد، من داخل غرفة العمليات الرئيسية لشركة الخدمات العامة في طرابلس، جهود الشركة في المناطق المنكوبة جراء الفيضانات التي ضربت المنطقة الشرقية في الأسبوع الماضي.

ووفقاً لما أورده “المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية”: تواصل “الدبيبة” عبر جهاز اللاسلكي طويل المدى مع الفرق الميدانية من داخل مدينة درنة، حاثًا إياهم على مواصلة جهودهم في فتح المسارات وإزالة مخلفات المباني والنظافة من داخل المناطق المنكوبة.

واستعرض فريق الغرفة الرئيسية أمام رئيس الوزراء، عملهم في متابعة سير آليات الشركة عبر المناطق وصولا إلى درنة ومن ثم عملهم الميداني داخل المدينة بشكل مباشر مع الغرفة.