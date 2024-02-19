الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب لتقترب من أعلى مستوى في أسبوع، الاثنين، مدعومة بتراجع طفيف للدولار الأميركي، الأمر الذي عزز الإقبال على الملاذات الآمنة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2021.09 دولار للأونصة، مسجلا أعلى مستوياته منذ 13 فبراير. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2032.40 دولار للأونصة.

في الوقت نفسه انخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل المعدن النفيس المسعر بالدولار أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 902.37 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 958.66 دولار للأوقية. وتراجعت الفضة 1.2 بالمئة إلى 23.12 دولار للأوقية.