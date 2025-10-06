الذهب يرتفع لأعلى مستوى بتاريخه..ماذا عن الفضة وعملة «بيتكوين»؟

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بنحو 47 دولارًا في جلسة اليوم الاثنين، مع تزايد المخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود.

وتجاوزت أسعار الذهب الفورية لأول مرة في تاريخه مستوى 3900 دولار للأوقية، في ظل تزايد الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن بعد تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية في مختلف أنحاء العالم.

وتشير التقارير إلى أن الانخفاض الحاد في قيمة الين الياباني، إضافة إلى الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، قد ساهم بشكل كبير في دفع أسعار الذهب إلى هذه المستويات التاريخية.

كما أن التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الشهر الجاري قد أضافت المزيد من الزخم لزيادة الطلب على الذهب.

وتترافق هذه الزيادة في الذهب مع انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.49%، ما يعكس ضعفًا في القوة الشرائية للعملة الأمريكية.

في المقابل، استفادت المعادن الأخرى مثل الفضة والبلاتين من هذا الاتجاه، حيث ارتفعت أيضًا بشكل ملحوظ، وهو ما يعكس تزايد المخاوف المالية حول الاقتصاد العالمي.

كما أضاف المحللون أن الذهب يعد واحدًا من الأصول الأكثر أمانًا في هذه الظروف الاقتصادية غير المستقرة، مع تزايد عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية حول العالم.

توقعات بارتفاع سعر الفضة إلى 55 دولارًا بحلول 2026 مع استمرار التوترات العالمية

توقع المحلل في صندوق “إندستريال كود”، ماكسيم شابوشنيكوف، أن يصل سعر الفضة إلى 55 دولارًا للأونصة بحلول عام 2026، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الذهب وتفاقم التوترات السياسية الدولية.

وجاءت هذه التوقعات بعد أن تجاوز سعر الفضة حاجز الـ48 دولارًا للأونصة لأول مرة منذ 14 عامًا.

وأضاف شابوشنيكوف أن بلوغ هذا المستوى التاريخي للفضة يعتمد على ارتفاع سعر الذهب إلى مستويات تتراوح بين 4125 و4400 دولار للأونصة، وهو أمر أصبح أكثر احتمالًا في ضوء زيادة الطلب الذي يقوده البنك المركزي الصيني على الذهب عالميًا.

ورغم ذلك، أشار المحلل إلى أن هذا السيناريو يعتمد بشكل كبير على استمرار الاضطرابات السياسية العالمية، محذرًا من أن أي خطوة نحو تخفيف التصعيد الدولي قد تؤدي إلى تراجع حاد في أسعار الذهب والفضة، حيث أن مستوياتها الحالية تفوق تكلفة إنتاجها بشكل ملحوظ.

بيتكوين تتجاوز 125 ألف دولار وتحقق رقماً قياسياً جديداً

سجلت عملة بيتكوين، أكبر العملات المشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، مستوى قياسياً جديداً الأحد بعدما تخطت حاجز 125 ألف دولار لأول مرة في تاريخها، مسجلة 125,245.57 دولار بحلول الساعة 05:12 بتوقيت غرينتش.

ويأتي هذا الارتفاع مدعوماً ببيئة تنظيمية أكثر مرونة وزيادة كبيرة في الطلب الاستثماري، إضافة إلى تدفقات رؤوس أموال نحو صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs)، ما عزز ثقة المستثمرين.

وسجلت بيتكوين ارتفاعاً لثماني جلسات متتالية، متزامناً مع مكاسب ملحوظة في مؤشرات الأسهم الأمريكية، في ظل تراجع الدولار الأمريكي نتيجة الضبابية السياسية ومخاوف الإغلاق الحكومي وتأجيل صدور بيانات اقتصادية مهمة، بما في ذلك بيانات سوق العمل.

ومنذ إطلاقها في 2009، تحولت بيتكوين من عملة مشفرة بديلة إلى أداة استثمارية معترف بها عالمياً، تستخدم للتحوط ضد التضخم والاضطرابات الجيوسياسية، بالإضافة إلى كونها أصلاً رقمياً مستقلاً عن السياسات النقدية التقليدية.