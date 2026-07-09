الذهب يرتفع والدولار يحافظ على قوته مع تصاعد التوترات في الخليج

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس، متعافية من أدنى مستوى سجلته خلال أسبوع، في ظل استمرار متابعة الأسواق للتطورات الجيوسياسية والتوترات في منطقة الخليج.

وصعدت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل في بورصة كومكس بنسبة 0.80% لتصل إلى 4115 دولارا للأونصة.

كما ارتفعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.64% إلى 4103.72 دولار للأونصة، بعد تراجعها الأربعاء إلى أدنى مستوى لها منذ الأول من يوليو 2026.

وقال كبير محللي السوق لدى مؤسسة “أواندا” كلفن وانغ إن الدولار تراجع قليلا بسبب احتمالات التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية التوصل إلى تفاهم.

وأضاف وانغ أن تبادل الضربات بين الجانبين جعل اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران “هشا في الوقت الحالي”، ما قد يؤدي إلى عودة التقلبات في الأسواق.

وفي سوق العملات، حافظ الدولار الأمريكي على قوته أمام معظم العملات الرئيسية، مدعوما بتجدد المخاوف في منطقة الخليج وعودة الطلب على الأصول التي تعد ملاذا آمنا.

وبلغ سعر الدولار 162.41 ين، ليقترب من أقوى مستوى له منذ بداية يوليو 2026، بينما استقر اليورو والجنيه الإسترليني دون تغيرات كبيرة، حيث سجل اليورو 1.1426 دولار، والجنيه الإسترليني 1.3392 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند مستوى 100.96 نقطة.

وقال كبير محللي الأسواق المالية في “كابيتال دوت كوم” كايل رودا إن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط “زعزع الأسواق العالمية مرة أخرى وأعاد إدراج علاوة مخاطر الحرب في أسعار الأصول”.

وأشار رودا إلى أن التأثير الأبرز لارتفاع أسعار النفط يرتبط بتداعياته على التضخم وأسعار الفائدة العالمية، موضحا أن ارتفاع النفط بشكل كبير قد يدفع إلى تقديم موعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وتواصل الأسواق مراقبة تطورات الوضع في الخليج، وسط مخاوف من انعكاس استمرار التوترات على أسعار الطاقة وحركة العملات والمعادن الثمينة.