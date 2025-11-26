الذهب يواصل الصعود.. الأونصة تتجاوز 4136 دولاراً

ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، مدفوعة بتفاؤل الأسواق حيال احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، في خطوة قد تعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن في ظل بيئة اقتصادية متقلبة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة مسجلاً 4136.59 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 00:54 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ديسمبر المقبل بنسبة 0.1 بالمئة إلى 4134 دولاراً للأوقية.

وأظهرت بيانات بورصة “سي.إم.إي” أن الأسواق تتوقع الآن بنسبة 84 بالمئة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، مقارنة مع نسبة 50 بالمئة فقط الأسبوع الماضي، ما يعكس تغير التوقعات الاقتصادية وارتفاع التفاؤل تجاه سياسات التيسير النقدي المقبلة.

ويعتبر الذهب، الذي لا يدر عائداً من الفوائد، من الأصول المفضلة في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة، كما يرتفع عادة خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد سجلت تراجعاً طفيفاً، حيث انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.1 بالمئة لتصل إلى 51.36 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين بنسبة 1 بالمئة إلى 1538 دولاراً، والبلاديوم بنسبة 1.1 بالمئة مسجلاً 1382.24 دولاراً للأوقية.

ويأتي هذا الارتفاع في الذهب مع تصاعد المخاوف الاقتصادية العالمية، وانخفاض الدولار أمام سلة من العملات الرئيسة، في ظل توقعات بأن تضعف العملة الأمريكية تدريجياً أمام الأصول الثابتة مثل الذهب، كما أشار تقرير حديث لشركة “روسنفط” حول تراجع دور الدولار عالمياً.

والذهب يُعتبر ملاذاً آمناً ضد التضخم وتقلبات الأسواق المالية، ويزداد الطلب عليه في فترات ضعف الدولار أو انخفاض أسعار الفائدة، لأنه لا يدر فائدة أو عائداً نقدياً، ما يجعله جذاباً كأداة حماية للأموال.

ومع تزايد احتمالية خفض الفائدة الأمريكية بنسبة 84 بالمئة، من المرجح أن يشهد الذهب مزيداً من الدعم في الأسابيع القادمة، خصوصاً إذا استمر ضعف الدولار أو تصاعدت التوترات الجيوسياسية.

وشهدت أسعار الذهب تقلبات كبيرة خلال العام الجاري، متأثرة بالتوترات بين الولايات المتحدة والصين، وتقلبات الأسواق المالية العالمية، إضافة إلى التغيرات في أسعار الفائدة وبيانات التضخم الأمريكية.