الرئاسة التركية: الإنسانية تموت في عالم فاقد للضمير

قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن “الإنسانية هي التي تموت في عالم ترك فيه الضحايا والمضطهدون دون حام يدافع عنهم”.

جاء ذلك في معرض تعليقه على غرق 100 مهاجر قبالة السواحل الليبية.

وتساءل قالن عن “عدد الجرائم التي سجلت في كتاب خطايا النظام العالمي الفاقد للرحمة والضمير مع هذه الجريمة الجديدة”.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن المتحدث قوله: “ليس الإنسان وإنما الإنسانية هي من يموت في عالم ترك فيه الضحايا والمضطهدون دون حام يدافع عنهم”.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الخميس، مصرع 100 مهاجر على الأقل جراء غرق قارب مطاطي قبالة السواحل الليبية.

وذكرت المنظمة في تغريدة عبر حسابها على تويتر، أن هناك تقارير تفيد بأن ما لا يقل عن 100 شخص لقوا حتفهم في حادث بحري في الجزء الأوسط من البحر المتوسط.