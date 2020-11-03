الرئاسة الجزائرية تُعلن إصابة «تبون» بفيروس كورونا المستجد

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، إصابة الرئيس عبد المجيد تبون بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد المجيد تبون، يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: “يواصل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، عقب إصابته بفيروس كوفيد – 19 المستجد”.

وأضاف البيان أن الطاقم الطبي يطمئن بأن الرئيس تبون يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي، وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي.

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة الجزائرية خضوع الرئيس عبد المجيد تبون لعزل طوعي عقب اكتشاف إصابة كثيرين من المحيطين به في قصر الرئاسة بالفيروس.

وأعلنت بعد ذلك نقله إلى ألمانيا “لإجراء فحوصات طبية معمقة، بناء على توصية الطاقم الطبي”.