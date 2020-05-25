الرئاسة اللبنانية: الشائعات حول صحة الرئيس تهدف إلى إحداث بلبلة متعمدة في البلاد

نفى مكتب رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الاثنين، الشائعات المتداولة حول صحة رئيس الجمهورية ميشال عون.

وأشار المكتب في بيان، إلى أن هذه الشائعات تهدف إلى إحداث بلبلة متعمدة في البلاد وبث القلق في نفوس المواطنين.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء عن بيان الرئاسة، أن “البعض دأب على بث شائعات رخيصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتناول صحة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكان آخرها الروايات المختلقة التي عممت خلال اليومين الماضيين بغية إحداث بلبلة متعمدة في البلاد وبث القلق في نفوس المواطنين”.

وأضاف مكتب الرئاسة أنه “ينفي نفيا قاطعا هذه الروايات والتي لا أساس لها من الصحة، ويهيب بالرأي العام عدم الأخذ بها، ويلفت إلى أن بثها تحظره القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وبالتالي فإن الأجهزة الأمنية والقضائية ستلاحق مروجي هذه الشائعات الخبيثة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق مطلقيها والمروجين لها”.

يُشار إلى أن الوكالة الوطنية الرسمية اللبنانية للأنباء، نفت أن تكون قد نشرت نبأ عن وفاة عون، بعدما انتشر هذا الخبر ليل الجمعة/السبت على أحد التطبيقات، حيث تناقلت مجموعات على تطبيق “واتس أب”، إشاعة عن وفاة رئيس الجمهورية اللبنانية ونسبه مطلقوه إلى “الوكالة الوطنية للإعلام” ضمن سيناريو متخيل لا أساس له من الصحة.