الرئاسي يبحث آخر المستجدات العسكرية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائب المجلس عبدالله اللافي، بصفتهما القائد الأعلى للجيش الليبي، اليوم الاثنين، رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد، ورؤساء الأركان النوعية، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية، وآمري المناطق العسكرية الغربية، ومكافحة الإرهاب، وجهاز الحرس الرئاسي، والاستخبارات، والشرطة العسكرية، ورئيس هيئة العمليات.

وبحث اللقاء الذي عُقِد بمكتب القائد الأعلى للجيش، آخر المستجدات العسكرية ومسار عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والخطوات المتخذة لتوحيد المؤسسة العسكرية، بعيداً عن كل التجاذبات السياسية، ومتابعة استمرار وقف إطلاق النار، والمحافظة على الاستقرار الأمني، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.