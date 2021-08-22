الرئاسي يبحث آليات استقرار الشبكة الكهربائية

بحث المجلس الرئاسي خلال لقائه رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، اليوم الأحد، الإجراءات التي اتخذتها الشركة لزيادة القدرة الإنتاجية لتخفيف الأحمال على الشبكة العامة.

وتطرق اللقاء إلى ملف استكمال المحطات الجديدة، والتي من بينها محطة طبرق وغرب طرابلس لزيادة القوة الإنتاجية، بالإضافة لأعمال الصيانة اللازمة والدورية، والإجراءات التي يجب اتخاذها بشأن المشاريع المتوقفة.

وشدّد المجلس على ضرورة إسراع الشركة في اتخاذ التدابير اللازمة لاستقرار الشبكة، وإعداد الخطط العاجلة لحل أزمة الكهرباء بطرق ناجعة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.