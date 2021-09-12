الرئاسي يبحث تطوير العلاقات مع بريطانيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم الأحد، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

ويأتي اللقاء لبحث تطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، ودعم مشروع المصالحة الوطنية واستمرار وقف إطلاق النار، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

كما تناول اللقاء دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتحقيق الاستقرار الذي يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم.

وأكدت السفيرة استمرار دعم بريطانيا للمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، والعمل على استعادة ليبيا دورها في المجتمع الدولي.

من جانبه أكد رئيس المجلس الرئاسي، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، مثمناً موقف بريطانيا الداعم لليبيا، والمجلس الرئاسي، في المحافل الدولية، من خلال دعم مسار التسوية السياسية.

ما أبدى المنفي تطلعه لتطوير آفاق التعاون الثنائي في عديد المجالات بما يخدم مصلحة ليبيا وبريطانيا.