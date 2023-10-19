الرئاسي يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وروسيا، وأهمية تعزيزها في جميع المجالات، وتفعيل اللجنة المشتركة.

جاء ذلك خلال استقباله، بمقر المجلس في طرابلس، سفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا أيدار أغانين.

وتم خلال اللقاء استعراض وجهات نظر الجانبين حول عدد من المسائل وعلى رأسها إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة في منطقة الجبل الاخضر، وسير العملية السياسية بالإضافة إلى الحرب على قطاع غزة

وعبر السفير الروسي عن دعم بلاده المبدئي واللامحدود لجهود اللجنة المالية العليا كآلية وطنية موحدة تتجاوز جميع أوجه الانقسام السياسي والمؤسسي واعتبارها نموذجا ًللعمل الليبي المشترك، بما يحقق تطبيق معايير الإفصاح والشفافية وترشيد الإنفاق والعدالة في استخدام الموارد المالية لتنفيذ مشاريع التنمية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.