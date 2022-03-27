الرئاسي يبحث وضع حلول عاجلة لارتفاع الأسعار قبل شهر رمضان المُبارك

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، بديوان المجلس في طرابلس، مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، فإن اللقاء يأتي لبحث إجراءات الوزارة في الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية والغذائية في السوق المحلي.

وناقش رئيس المجلس الرئاسي، مع الوزير، الضوابط التي تم وضعها لضمان خفض أسعار السلع، بالتنسيق مع الجهات المختصة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً على ضرورة الإسراع في منح علاوة غلاء المعيشة للمواطنين، لمساعدتهم في مواجهة ارتفاع الأسعار خلال هذا الشهر.

وشدد المنفي على العمل بشكل عاجل لوضع آلية مناسبة لدعم السلع الأساسية، من خلال إستراتيجية واضحة، للتخفيف من أعباء ومصروفات كل العائلات الليبية في كل مدن ومناطق البلاد.

من جهته، أكد الحويج أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، بالتنسيق مع الجهات الضبطية و ذات العلاقة، للسيطرة على ارتفاع الأسعار في السوق المحلي، مشيراً إلى أن اللجان المختصة عاكفة على وضع أفضل السبل لضمان انسياب السلع، وتوفرها للمستهلك بأسعار مناسبة.