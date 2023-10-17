الرئاسي يستعرض أوضاع المنطقة العسكرية سبها

التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في طرابلس، مع ضباط منطقة سبها العسكرية، وضباط القاطع الحدودي الرابع “حرس حدود”، بحضور رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ومستشاره للشؤون الأمنية والحدود اللواء محمد اللاكري

وقدم الضباط في مستهل اللقاء، إحاطة على طبيعة عمل المنطقة، واستعرضوا المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل المنطقة، والقاطع المتمثلة في نقص الإمكانيات التي أدت لضعف تأمين المناطق الحدودية.

وأكد الكوني خلال الاجتماع ضرورة استمرار العمل لبناء جيش حقيقي، ولائه للوطن يدافع عنه ويحافظ على سيادته لضمان استقراره.

بدوره شدّد وزير الدفاع على ضرورة الاستمرار في دعم المؤسسة العسكرية العريقة، بعيداً عن التجاذبات السياسية، وتوحيدها حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها للدفاع عن الوطن والمحافظة على كيانه.

وتم التأكيد خلال اللقاء على تعزيز دور المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن، وبسط سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية لتحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.