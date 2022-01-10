الرئاسي يستعرض أوضاع مركز مكافحة الأمراض

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الاثنين، بديوان المجلس في طرابلس، مع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض‏ الدكتور حيدر السائح.

ويأتي اللقاء للوقوف على أوضاع المركز ومدى قدرته على مجابهة وباء كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وأكد الدكتور السائح، على استعداد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، لتعزيز الصحة العامة والحماية الصحية للمواطنين، وخاصة فيما يتعلق بمجال مكافحة الأمراض من خلال العمل على إيجاد الطرق العلمية للوقاية منها ومكافحتها، بالتعاون مع المراكز المتخصصة المناظرة له بالعالم، والتواصل المستمر مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة.

وأشار مدير عام المركز، إلى أن الوضع الوبائي في ليبيا ما زال على ما هو عليه، وأن اللقاحات متوفرة والمراكز تواصل تقديم التطعيمات للمواطنين والمقيمين في كل المناطق والمدن الليبية.

من جانبه أشاد رئيس المجلس الرئاسي، بدور العاملين بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، في التصدي لهذه الجائحة من خلال برنامج التطعيمات وتوعية المواطنين بأخطارها.

وقدم مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في ختام اللقاء، بطاقة تطعيم إلكترونية لرئيس المجلس الرئاسي.