الرئاسي يستعرض مع لجنة 5+5 المسار العسكري والأمني

اجتمع عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الأحد، في العاصمة طرابلس، مع عدد من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

واطلع اللافي خلال الاجتماع، على المسار العسكري والأمني، وآخر المستجدات حول فتح الطريق الساحلي.

ويأتي هذا الاجتماع تمهيدًا لعقد اجتماع قادم مع كامل أعضاء اللجنة.

ونقل المكتب الإعلامي بالمجلس عن اللافي قوله: “لقد وضعنا نصب أعيننا منذ اليوم الأول لتولينا مهامنا، وحدة بلادنا، وأمنها، واستقرارها، وسنواصل العمل بكل حرص وأمانة، حتى تتحقق رغبة جميع الليبيين في انتخابات حرة نزيهة، بحلول الرابع والعشرين من ديسمبر القادم بعون الله”.