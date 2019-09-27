الرئاسي يستغرب صمت المجتمع الدولي تجاه انتهاكات قوات حفر

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بأشد عبارات الإدانة عمليات القصف الجوي المستمرة التي تستهدف المواقع المدنية في طرابلس، حيث قامت طائرات من وصفه بـ”مجرم الحرب حفتر بضرب مطار معيتيقة المدني ليلة أمس، وإستهدف مقرات حكومية وسط العاصمة صباح اليوم، والتي تسببت في خسائر في أرواح المدنيين، وأحدثت اضرارا في ممتلكات عامة وخاصة، وترويع للمواطنين.

وقال المجلس في بيان الجمعة:

إن هذه الاعتداءات الغادرة الجبانة تأتي في وقت تأكد فيه المتمرد قرب نهاية مشروعه الاستبدادي، وتتزامن هذه الاعتداءات مع إدعاء مجرم الحرب عن قبوله منذ يومين بالحوار والحل السياسي، وها نحن نتعرف على ما يعنيه بالحوار، ولعل المجتمع الدولي يقتنع بأن الغدر صفة لصيقة بهذا المتمرد.

وأوضح البيان أن هذه الأعمال التي وصفها بـ”الإرهابية” المتكررة تنتهك القوانين والمواثيق الدولية، وهدفها زعزعة أمن واستقرار العاصمة وتؤدي إلى قتل وترويع المدنيين، وتُجرى أمام مرأى ومسمع البعثة الأممية، ولا يجد مبررا لعدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفا رادع حازم تجاهها، منوهًا بأن هذا الصمت هو ما يشجع حفتر على مواصلة ارتكاب الجرائم والانتهاكات.

واختتم المجلس بيانه بالقول: