الرئاسي يُؤكد أهمية حلحلة الإشكاليات التي تُعيق عمل مؤسسة النفط

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، الاثنين، بمقر المجلس في طرابلس، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بحضور عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد.

ويأتي اللقاء لمتابعة عمل المؤسسة، واستعراض بعض الإشكاليات التي تواجهها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وقدم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إحاطةً للنائب، تناول فيها عدداً من الملفات الخاصة بسير عمل المؤسسات والشركات النفطية، وسير إنتاج النفط والغاز بالحقول والموانئ النفطية.

وأكد النائب بالمجلس الرئاسي، على أهمية حلحلة الإشكاليات التي تعيق عمل المؤسسة، لما تمثله من أهمية كبيرة، كون النفط المورد الأساسي للاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة تنسيق الجهود لضمان النهوض بهذا القطاع المهم.‏