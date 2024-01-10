الرئاسي يُؤكد دعمه لرفع دعوى ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

أعلن المجلس الرئاسي عن تأييد دولة ليبيا للموقف الإنساني الحضاري الذي بادرت به دولة جنوب أفريقيا تجاه الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من إبادة جماعية غير مسبوقة على يد الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد المجلس في بيان، اليوم الأربعاء، دعمه بكل السبل الممكنة للخطوة المتخذة من جنوب أفريقيا ومساندته للمرافعة المقررة غداً في لاهاي أمام محكمة العدل الدولية والتي تعبر عن الوجدان الإنساني وتُعزّز ريادة جنوب أفريقيا في رفض العنصرية وخلق نموذج للعيش المشترك.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة قد وجه خطابين إلى كل من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، يطالب فيه بدعم الدعوى التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وطلب تكالة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لبلورة جهد عربي وإسلامي مشترك تجاه هذا الموقف.

وكانت دولة جنوب إفريقيا رفعت دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لمحاسبتها على الجرائم التي ترتكبها في قطاع غزة.