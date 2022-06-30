الرئاسي يُناقش إشكاليات إغلاق الحقول النفطية وتداعياتها

بحث النائبان بالمجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، خلال اجتماع، الأربعاء، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أوضاع المؤسسة، والإشكاليات التي تهدد سير أعمالها، خاصة ما يتعلق بعمليات إغلاق الحقول الموظفة كورقة سياسية.

وقدم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إحاطة حول تداعيات قفل الحقول والموانئ النفطية على الإنتاج النفطي، والاقتصاد الوطني، والأمن الاجتماعي خاصة مع زيادة طرح الأحمال، بانقطاع التيار الكهربائي نتيجة لتوقف ضخ الغاز الطبيعي، وأثاره وانعكاساته السلبية على المواطن، ليفاقم من معاناته اليومية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار خطوات المجلس الرئاسي الساعية لإبعاد المؤسسة، والثروة النفطية، التي تشكل الرافد الأساسي للاقتصاد الوطني عن كافة التجاذبات السياسية، وإيجاد آلية وطنية تسمح بتوزيع عائدات النفط بشكل عادل ومنصف لكافة القطاعات، ومناطق الوطن، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.