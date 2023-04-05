الرئيس الأمريكي الأسبق يمثل أمام محكمة في نيويورك

وصل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إلى محكمة مانهاتن بولاية نيويورك، حيث يمثل أمام الادعاء، على إثر اتهامه بشراء صمت الممثلة الإباحية، ستورمي دانييلز، في واقعة تاريخية غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة.

وأعلنت محكمة مدينة مانهاتن، لائحة الاتهام ضد الرئيس السابق، بعنوان “شعب ولاية نيويورك ضد دونالد ج.ترامب، لائحة الاتهام رقم 71543-23″، التي بدوره رفضها ترامب ودافع ببراءته.

ووجهت المحكمة إلى الرئيس السابق 34 جناية ودفع ببراءته أمام قاضي المحكمة العليا للولاية خوان إم ميرشان.

وكانت التهم تتعلق بتزوير السجلات التجارية المتعلقة بمدفوعات “الأموال الصامتة” في عام 2016.

ووصف ترامب استدعاءه للمثول أمام المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك بأنه حدث “سريالي”.

ورافعاً قبضته أمام المصورين ومحاطاً بحراس شخصيين، دخل ترامب المرشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024، قصر العدل في مانهاتن، حيث وجّه إليه الاتهام رسميا.

وكان الرئيس الأمريكي الأسبق دخل قاعة المحكمة الجنائية، حوالي الساعة 2:30 بالتوقيت المحلي، مرتديا بزة ورابطة عنق حمراء وقد بدا وجهه متحجرا، وفق ما أفادت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

وفي وقت لاحق، غادر الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، قاعة المحكمة بعد إعلان لائحة الاتهامات ضده، حيث سيؤجل القاضي خوان ميرشان قضية ترامب حتى موعد لاحق، بحسب شبكة “سي إن إن”.

وذكرت “سي إن إن” أن القاضي خوان إم ميرشان سيؤجل القضية حتى موعد لاحق، من المتوقع أن يستغرق شهورا من اليوم.

وأضافت، أنه “يمكن إحالة القضية إلى مؤتمر الحالة، وهو اجتماع بأمر من المحكمة مع قاض أو في بعض الظروف مستشار مفوض، حيث يقررون تاريخ المحاكمة أو للحصول على معلومات محدثة عن المدعى عليه للظروف الجارية.